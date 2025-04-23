Летняя кухня сгорела ночью на севере Карелии

Пожар произошел в одном из поселков Сегежского округа.
О ночном происшествии сообщил официальный телеграм-канал МЧС Карелии.
Пожар произошел в субботу, 26 апреля, в посёлке Майгуба. Там загорелась летняя кухня. Сообщение о пожаре поступило огнеборцам в 04.10.
Для ликвидации огня привлекались 9 пожарных на 2 единицах техники.
В результате пожара строение было значительно повреждено.
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