Летняя оздоровительная кампания в Карелии вновь пройдет в пришкольных лагерях

Стационарные загородные базы в республике по-прежнему закрыты.

Ни один из стационарных лагерей, кроме частного лагеря «Полярный круг» в Лоухском районе, где за лето принимают 400 детей, в регионе по-прежнему не работает. Для карельских ребятишек откроют только пришкольные лагеря. Более 100 таких объектов в образовательных учреждениях будут работать во всех районах республики. По прогнозу Минобразования, в пришкольных лагерях в 2022 году отдохнут более 8 тысяч детей.

«Со стационарными лагерями ситуация на территории Карелии, к сожалению, не изменилась. Работа, которую мы начали ранее, требует нескольких лет», — признался министр образования и спорта республики Роман Голубев.

Подробнее о ситуации с загородными лагерями в Карелии читайте здесь.