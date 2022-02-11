890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз 1
11.02.2022 19:42
В Петрозаводске родители возмущены убожеством школьного сухого пайка 9
11.02.2022 16:42
В Карелии 31 ребенка привили от коронавируса
11.02.2022 12:56
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08

Летняя оздоровительная кампания в Карелии вновь пройдет в пришкольных лагерях

Новости. Общество
11:08, 12 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Новости партнеров

Стационарные загородные базы в республике по-прежнему закрыты.

Ни один из стационарных лагерей, кроме частного лагеря «Полярный круг» в Лоухском районе, где за лето принимают 400 детей, в регионе по-прежнему не работает. Для карельских ребятишек откроют только пришкольные лагеря. Более 100 таких объектов в образовательных учреждениях будут работать во всех районах республики. По прогнозу Минобразования, в пришкольных лагерях в 2022 году отдохнут более 8 тысяч детей.

«Со стационарными лагерями ситуация на территории Карелии, к сожалению, не изменилась. Работа, которую мы начали ранее, требует нескольких лет», — признался министр образования и спорта республики Роман Голубев.

Подробнее о ситуации с загородными лагерями в Карелии читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2022-02-12 11:44:25
Позор регину !
Земли в городе раздают направо и налево.
А дети брошены.
Что за отдых такой в пришкольных лагерях ?
Типа детских школьных летних колоний.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Аналитика

11.02.2022 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 9
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 15
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 2
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»