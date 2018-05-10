Летняя погода ожидает 11 мая жителей Карелии

О погоде на пятницу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 мая будет малооблачная погода. Без осадков.

Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью составит +3, +5 градусов, днем потеплеет до +19, +21.

В районах Карелии также будет малооблачно. Без осадков.

Ветер западный, северо-западный слабый.

Ночная температура составит +1, +6 градусов, местами похолодает до -2, днем воздух прогреется до +18, +23, у водоемов местами +10, +15 градусов.