Летняя жара сохранится в Карелии в воскресенье

О погоде на 26 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 26 июня, в Карелии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на севере местами слабый дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18°С, местами до +10°С, днем +25, +30°С, местами до +32°С.

В Петрозаводске будет малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +17, +19°С, днем +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.