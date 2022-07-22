«Лето продолжается»: синоптики рассказали о погоде в Карелии на следующей неделе

Специалисты Карельского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на следующую неделю.

По информации Карельского Гидрометцентра, в воскресенье, 24 июля, жара спадет на территории всей республики. В дневные часы температура станет комфортной +19,+24℃, дожди пройдут лишь местами.

«По предварительным прогнозам, в начале следующей недели погода останется нежаркой: в ночные часы +9, +14℃, днем +18,+23℃, но уже с середины недели температура вновь начнет повышаться, так что лето продолжается», - говорится в сообщении синоптиков.