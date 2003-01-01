«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в республике 12 августа.
Несмотря на то, что пик аномальной жары в Карелии уже пройден, погода продолжает радовать местных жителей теплом, сообщили в региональном ЦГМС.
— Завтра ночью ожидается от +9℃ до +14℃, днем от +19℃ до +25℃. Стоит отметить, что такой температурный режим на 1-2 градуса выше климатической нормы, — рассказали синоптики.
Согласно прогнозу, местами по республике пройдут дожди и грозы, однако вода в реках и озёрах прогреется до +24℃, поэтому говорить о закрытии купального сезона пока что не приходится.