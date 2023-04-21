Лето, жара, квас: как изменились цены на продукты в магазинах Петрозаводска

Как выяснили наши коллеги, торговые точки готовы уступить в цене на прохладительные напитки.

По наблюдению Карелиястата, на прошедшей неделе среди овощей и фруктов подорожали капуста +10,9%, огурцы +6,9%, морковь +4,2%, свекла + 2,8%, яблоки + 1,7%.



Подешевели: картошка -8%, репчатый лук -6,6% и помидоры -3,1%.

По другим продуктам наблюдался рост цен на чай +3,1%, яйца +1,8% и курицу +1,4%.



В то же время подешевело подсолнечное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса и творог.



Какие цены на основные продукты в крупных магазинах Петрозаводска, узнал проект «Жизнь и кошелек».



Также в еженедельном мониторинге вы найдете скидки на квас и стоимость бензина на карельских АЗС.