Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

В медучреждении рассказали, жители каких регионов обращались за помощью и назвали наиболее частые причины обращений.

За три летних месяца в приемное отделение Сортавальской центральной районной больницы обратились более 250 туристов из разных регионов России. Как сообщил главный врач медучреждения Александр Романов, это связано с большим потоком отдыхающих в Карелии.

— Наш регион привлекает гостей из различных уголков России. Многие гости, наслаждаясь отдыхом, сталкиваются с различными проблемами со здоровье. Многие гости, наслаждаясь отдыхом, сталкиваются с различными проблемами со здоровьем. Это и пищевые отравления и обострения хронических заболеваний, а также всевозможные травмы, ушибы и переломы, — пояснил Романов.

Среди пациентов были жители Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Башкортостана, Дальнего Востока и других регионов. 190 человекам оказали амбулаторную помощь. Среди причин к обращению в больницу наиболее часто встречались гастроэнтериты, гипертония, респираторные инфекции, суставные боли и боли в спине. Встречались также случаи обострения желчнокаменной болезни и астмы, абсцессы кожи и ожоги.

24 туриста обратились с укусами клещей. 40 человек госпитализировали — среди них были пациенты с инсультами, хирургическими и гинекологическими проблемами. Четверо детей попали в педиатрическое отделение. Одна из отдыхающих даже успела стать мамой.

— Благодаря своему профессионализму и опыту коллеги справляются с возросшим потоком пациентов, — отметил главврач.