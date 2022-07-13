Летучая мышь проникла в квартиру в Карелии

Очевидцы в Сегеже заметили летучую мышь, залетевшую в одну из квартир.

В Сегеже летучая мышь через балкон пробралась в квартиру. Об этом сообщает паблик «Сегежские Будни» со ссылкой на очевидца.

«Я ходила к подруге кормить кошек. Через открытый балкон залетела в квартиру летучая мышь, сидела за банкеткой и посвистывала. Кошки ее не трогали и, видимо, не боялись, а я очень испугалась. Приехали хозяева и выпустили ее, улетела. Вот, чудо! В Сегеже мышь летучая!», — гласит текст поста, к которому прикреплено фото летучей мыши.

Ранее сообщалось, что в Водлозерском национальном парке прошла научная экспедиция по изучению и мониторингу летучих мышей.