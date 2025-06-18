Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму

Хищник напал на Олега Зубкова во время кормления.

Как рассказали очевидцы, в это время на мостках, проходящих выше территории хищников, были посетители. Зубков вместе с работницей парка приехал на красном прогулочном электрокаре с надписью «Полиция Тайгана». В момент кормления зверь атаковал Зубкова. Среди посетителей на мостках возникла паника, люди закричали.

«Находившаяся рядом с Зубковым женщина не растерялась и протаранила хищника в бок машиной. Однако зверь, сделав круг вокруг электрокара, снова набросился на лежавшего на земле хозяина „Тайгана“. Схватив его зубами, зверь отволок человека под металлический мостик. Служительница парка поехала на льва машиной, но электрокар заглох. Тогда женщина, у которой в руках были только совок и веник, запустила ими в льва. Только после этого хищник бросил жертву и отбежал метров на 30», — рассказала «Российская газета».

Следователи проводят проверку на предмет статей 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Установлено, что во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он прооперирован и находится в реанимации.

Как сообщает ТАСС, это не первый случай в сафари-парке. Правоохранительные органы четыре раза фиксировали нападения хищников на людей. Первое случилось в июле 2018 года — тогда лев укусил за руку туристку во время ее экскурсии по зоне сафари. Создателя сафари-парка оштрафовали на 400 тыс. рублей. Тогда в парке прокомментировали, что посетительница была нетрезвой. В конце сентября 2021 года один из тигров укусил годовалого ребенка за палец, который пришлось ампутировать. Как сообщили тогда в Главном следственном управлении СКР по региону, 22-летняя мать ребенка поднесла его вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение. В июле 2022 года Зубкова приговорили к двум годам трем месяцам колонии общего режима. Но позднее Верховный суд Крыма отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение — Зубкова приговорили к одному году лишения свободы условно.

Нападали хищники и на сотрудников парка. Так, в мае 2022 года, по данным прокуратуры республики, на работника «Тайгана» напал ягуар, у него были рваные раны на правом предплечье. А в октябре 2024 года во время уборки клетки с тремя львами нападению подверглась Леокадия Перевалова, которая проработала в учреждении 17 лет. Женщина погибла. Зубков заявил, что не был закрыт перегонный шибер из наружного во внутренний вольер, где происходила уборка помещения. «Сыграл человеческий фактор, забывчивость. Ошибка какая-то была сделана», — отметил тогда владелец парка. Он сообщил, что усыплять животных не планируют. В феврале 2025 года стало известно, что дело по факту ее гибели прекращено.

Сейчас сам Олег Зубков находится в тяжелом состоянии. Добавим, что на территории парка «Тайган» обитает около 60 тигров и 40 львов, более 350 видов животных, которые находятся в вольерах, гуляют по территории парка или находятся в сафари-зоне. Парк является одним из самых крупных парков в Европе.

Добавлено: напавшего а владельца парка льва не будут усыплять, сообщает Mash. Экспертная комиссия решила: хищник повёл себя как заложено природой. А человек — совершил ошибку, оставшись на один на один с животными. В Росприроднадзоре Крыма рассказали, что регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере в одиночку.