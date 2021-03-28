Левашовский бульвар в Петрозаводске оказался под угрозой вырубки из-за строительства дороги

Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева направила главе Петрозаводска Ирине Мирошник обращение с просьбой разъяснить, как один из старейших бульваров города оказался под угрозой уничтожения.

На своей странице в соцсети депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева пишет, что в 1900 году в центре Петрозаводска открыт Левашовский бульвар по инициативе олонецкого губернатора Владимира Александровича Левашова.

В настоящее время судьба бульвара волнует жителей столицы Карелии в связи со строительством дороги до ул. Варкауса.

Галина Васильева направила главе города Ирина Мирошник депутатское обращение следующего содержания.

"Из материалов прессы мне стало известно о планах администрации Петрозаводского городского округа по частичному уничтожению Левашовского бульвара в связи со строительством нового участка дороги, который соединит набережную Варкауса с улицей Куйбышева. Согласно публикации в СМИ участок отвода под строительство дороги захватывает часть Левашовского бульвара и "зелёную зону" рядом со зданием администрации города, Подрядчиком уже помечены около 10-ти лип на Левашовском бульваре, планируемых к сносу, а также 7 лип, растущих со стороны нового жилого комплекса".

В обращении депутат Васильева просит разъяснить:

1. Кем и на каком основании помечены деревья на Левашовском бульваре? Что это означает?

2. Какое строительство планируется в районе Левашовского бульвара и администрации города? Кто является подрядчиком? Предусмотрено ли это строительство Генпланом Петрозаводска, Правилами землепользования и застройки Петрозаводска, другими нормативными документами (какими)?

3. Проводились ли публичные слушания по вопросу строительства участка дороги в районе Левашовского бульвара?

4. Прошёл ли проект строительства государственную экспертизу?

5. Возможен ли в соответствии с условиями муниципального контракта контроль со стороны заказчика за методами строительства, исключающий "сплошные рубки" в зоне, примыкающей к будущей дороге? Какой механизм контроля предусмотрен контрактом и законодательством? Как администрация ПГО реализует контроль в этом направлении?

6. Каким образом контрактом и проектом строительства затрагиваются зелёные насаждения Левашовского бульвара и прилегающей к нему территории? Предусмотрено ли их уничтожение (полное или частичное)? В каком количестве? Предусматривается ли контрактом восстановление уничтоженных или повреждённых зелёных насаждений?

7. Выданы ли администрацией ПГО разрешения на снос деревьев и других зелёных насаждений на Левашовском бульваре и прилегающей территории? На снос какого количества деревьев и кустарников выданы разрешения?

Также Васильева запросила копии всех подтверждающих документов и отметила, что "даже частичное уничтожение Левашовского бульвара будет крайним проявлением неуважения к жителями города Петрозаводска и будущим поколениям горожан".

"Предлагаю незамедлительно принять все возможные меры по спасению Левашовского бульвара и прилегающих к нему зелёных насаждений", -призвала Галина Васильева.

Напомним, что ранее депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

"Такими темпами в центре города не останется ни одного дерева. К тому же целесообразность строительства здесь дороги вызывает большие сомнения. Такое ощущение, что кто-то пролоббировал совершенно не нужный городу дорогостоящий проект, ради которого уничтожили целый сквер. Зачем здесь еще одна дорога и еще один мост через Неглинку? На Варкауса нет пробок, один мост тут уже есть на улице Кирова, и его недавно отремонтировали. Получится, два моста на расстоянии 100 метров друг от друга. Кому это нужно? В Петрозаводске есть районы, где транспортная проблема стоит гораздо острее, но власти ими не занимаются. Эти сотни миллионов рублей нужнее на Древлянке или Перевалке. Вот там действительно пробки и в центр не попасть", - сказал Ульянов.

Отметим, что прокуратура обращение лидера КПРФ в Карелии, депутата ЗС Ульянова рассмотрела и переадресовала его министру имущественных и земельных отношений республики, а также главе Петрозаводска.