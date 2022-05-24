Левашовский бульвар в центре Петрозаводска ждет масштабное благоустройство на 111 млн рублей

Один из самых старых и любимых среди жителей и гостей города бульваров в этом году сильно видоизменится, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По словам Владимира Любарского, в июне этого года Левашовскому бульвару исполняется 122 года и в связи с этим его ждет масштабное благоустройство.

«Все три его части – от Онежской набережной до улицы Дзержинского – мы приведем в порядок. Пешеходная зона бульвара (там, где сейчас асфальт) будет замощена бело-розовым гранитом. Подрядчик также установит 14 новых скамеек с чугунным основанием, у каждой из которых будет стоять урна, и оборудует площадки для них», - рассказал глава города.

Благоустройство, по его словам, коснется и освещения бульвара. На всех фонарных столбах будут заменены плафоны. А в праздничные дни Левашовский бульвар по обе стороны будут украшать гирлянды, для монтажа которых подрядчик установит 124 столба на всем его протяжении.

«Наверное, уже заметили, что в рамках благоустройства на бульваре начали спиливать аварийные деревья. Дефектовка показала, что их 40 штук. Но в то же время контракт подразумевает посадку 200 саженцев липы, ели, яблони, боярышника, клена. Поэтому со временем бульвар станет еще зеленее и уютнее», - объяснил Любарский.

Завершение работ запланировано на конец сентября. Стоимость благоустройства составит более 111 млн рублей.

«Хочу отметить, что благоустройство Левашовского бульвара стало возможным благодаря субсидии регионального правительства, выделенной на социально-экономическое развитие Петрозаводска», - сказал Владимир Любарский.