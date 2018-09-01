Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:00, 01 Сентября 2018

Левин рассказал, кого не должна пугать пенсионная реформа

По теме

"Земля буквально пропитана кровью"
01.09.18 13:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Раскопки в Сандармохе, миллионные иски "Петропита" и новый район для Петербурга в Карелии
01.09.18 13:00
ВИДЕО: Голубь в Петрозаводске удивил водителя тем, что перешел дорогу по правилам
01.09.18 12:16
Все новости
Загрузка...

Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.

 

В настоящее время в России активно обсуждаются предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Законопроект, подготовленный правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, но уже сейчас у жителей Карелии возникает много вопросов о предстоящих изменениях.

- Николай Иванович, о причинах повышения пенсионного возраста уже было написано много. Сейчас, в основном, жителей Карелии волнуют вопросы о том, всех ли коснется повышение пенсионного возраста? Для кого пенсионный возраст останется прежним и кто будет иметь право на досрочный выход?

- Есть ряд категорий, для которых возраст выхода на пенсию останется прежним.  Это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам. Среди них работники плавсостава на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, летный состав гражданской авиации, водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах и еще есть десять профессий – их полный перечень размещен на сайте ПФР в разделе "Что необходимо знать о законопроекте".

Также повышение пенсионного возраста не коснется тех граждан, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это, к примеру, женщины, родившие пятерых или более детей, инвалиды по зрению, имеющие первую группу инвалидности и еще ряд категорий.

Не изменится пенсионный возраст также для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также  для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.

Более того, законопроектом предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины со стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом предусмотренного законопроектом переходного периода.

Исходя из данных о количестве всех назначенных пенсий в 2017 году в Республике Карелия, запланированные изменения законодательства о праве на страховую и государственную пенсию в 2019 году не затронут порядка 1672  человек или 19,7% от общего числа пенсионеров.

Полностью интервью Николая Левина читайте здесь.

По теме

"Земля буквально пропитана кровью"
01.09.18 13:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Раскопки в Сандармохе, миллионные иски "Петропита" и новый район для Петербурга в Карелии
01.09.18 13:00
ВИДЕО: Голубь в Петрозаводске удивил водителя тем, что перешел дорогу по правилам
01.09.18 12:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ВАДИМ
2018-09-01 12:39:44
И ЗАМЕТЬТЕ,не сказал ни слова,что теперь досрочный выход на пенсию по Северным льготам положен только малочисленным,коренным народам.,т.е. только вепсам,финнам и карелам,или я не так понял обращение наитемнейшего?
Плейшнер
2018-09-01 11:24:07
лидер «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ Константин Бабкин.
Я ожидал более решительных предложений. Не понимаю, в чем смысл такой реформы. В стране - профицитный бюджет, нехватки денег для выплаты пенсий нет. Если чего и не хватает, так это стимулов для развития производства (соответственно, увеличения налоговых отчислений в бюджет). Реформа в нынешнем виде направлена лишь на то, чтобы в казну собиралось больше денег и меньше расходовалось. Этот примитивный бухгалтерский принцип развитию экономики никак не способствует, - уверен Бабкин.
Лидер партии также усомнился, что пенсионная реформа сможет решить хоть какую-то проблему. Он считает, что благосостояние народа она точно не повысит.
Гарантия обеспеченной старости - это многочисленное трудолюбивое потомство и развитая экономика. Должны действовать конкретные стимулы для развития экономики и к получению качественного образования для молодежи, - отметил Бабкин.
Он также подчеркнул, что не нужно продлевать пенсионный возраст, снижая, таким образом, жизненный уровень народа. Надо развивать экономику, уменьшать налоги, обеспечивать доступность кредитных ресурсов и защищать свой рынок. Однако последние инициативы правительства (повышение НДС, пенсионного возраста, рост тарифов и цен на бензин) входят с этим в прямое противоречие.
Сам по себе Пенсионный фонд - крайне неэффективная, непрозрачная, с непомерно раздутыми штатами, более того - ненужная структура! Порочна сама по себе идея аккумулирования огромных пенсионных средств в каком-то особом фонде, выкачивания деньги из экономики в кубышку. Пенсии можно платить непосредственно из бюджета, не омертвляя их в каком-то особом фонде. Об этом не раз говорили эксперты МЭФ, «Партии Дела», Совета по конкурентоспособности ТПП РФ. Мы предлагаем упразднить Пенсионный фонд, а еще оставшиеся в нем средства направить на поддержку реального сектора экономики, - заявил Бабкин.





Игорь
2018-09-01 11:09:06
Видимо Левина и не должна пугать
User
2018-09-01 10:53:48
Не реформа, а узаконенный грабеж. А нам втуляют, что грабежа бояться не надо?!
Сеня
2018-09-01 10:31:20
Т.е. по Левину остальных эта реформа должна пугать , что она и делает . Договорился , пенсионный функционер .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются
25.08.2018, 11:35
Парфенчиков потребовал вывезти обратно питерские отходы, привезенные на свалку в Пряжу
27.08.2018, 10:42
"Петропит" потребовал с Залецкой и Кравчук почти 200 млн рублей

Аналитика

31.08.2018 11:50
Тема недели
Тайны Сандармоха 2
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
"Где произошла потеря ребенка?" 3
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 14
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым от 30.08.2018
31.08.2018 13:20
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»