Левин рассказал, кого не должна пугать пенсионная реформа

Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.

В настоящее время в России активно обсуждаются предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Законопроект, подготовленный правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, но уже сейчас у жителей Карелии возникает много вопросов о предстоящих изменениях.

- Николай Иванович, о причинах повышения пенсионного возраста уже было написано много. Сейчас, в основном, жителей Карелии волнуют вопросы о том, всех ли коснется повышение пенсионного возраста? Для кого пенсионный возраст останется прежним и кто будет иметь право на досрочный выход?

- Есть ряд категорий, для которых возраст выхода на пенсию останется прежним. Это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам. Среди них работники плавсостава на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, летный состав гражданской авиации, водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах и еще есть десять профессий – их полный перечень размещен на сайте ПФР в разделе "Что необходимо знать о законопроекте".

Также повышение пенсионного возраста не коснется тех граждан, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это, к примеру, женщины, родившие пятерых или более детей, инвалиды по зрению, имеющие первую группу инвалидности и еще ряд категорий.

Не изменится пенсионный возраст также для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.

Более того, законопроектом предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины со стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом предусмотренного законопроектом переходного периода.

Исходя из данных о количестве всех назначенных пенсий в 2017 году в Республике Карелия, запланированные изменения законодательства о праве на страховую и государственную пенсию в 2019 году не затронут порядка 1672 человек или 19,7% от общего числа пенсионеров.

Полностью интервью Николая Левина читайте здесь.