«Лежачих полицейских» на дорогах станет больше

ГОСТ с требованиями к безопасности пешеходов станет обязательным?
Правительство РФ собирается сделать обязательным ГОСТ, который определяет в каких пределах ограничивать скорость автомобилей перед нерегулируемыми пешеходными переходами, а также другие требования. Сейчас стандарт с требованиями к нормам безопасности пешеходов носит лишь рекомендательный характер.
Помимо прочего правительство РФ, по предложению МВД, собирается включить в свое распоряжение правила совмещения искусственных неровностей с наземными пешеходными переходами.
Какие нововведения ждут водителей, знает проект «Жизнь и кошелек».