«Лежачих полицейских» на дорогах станет больше

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фото: freepik.com

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ГОСТ с требованиями к безопасности пешеходов станет обязательным?

Правительство РФ собирается сделать обязательным ГОСТ, который определяет в каких пределах ограничивать скорость автомобилей перед нерегулируемыми пешеходными переходами, а также другие требования. Сейчас стандарт с требованиями к нормам безопасности пешеходов носит лишь рекомендательный характер.

Помимо прочего правительство РФ, по предложению МВД, собирается включить в свое распоряжение правила совмещения искусственных неровностей с наземными пешеходными переходами.

Какие нововведения ждут водителей, знает проект «Жизнь и кошелек».

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