Льготники будут по-новому платить за ЖКХ

Правительство РФ готовит изменения в оплате коммуналки для льготной категории граждан.

Минстрой России готовит изменения в системе оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготников. Предполагается, что деньги от государства будут получать поставщики услуг - ресурсоснабжающие организации, - а не сами люди, как это делается сейчас. Для этого правительство придумало новый механизм. Какой, знает проект «Жизнь и кошелек».