Льготники Карелии не могут получить бесплатные лекарства в течение полугода

Опрос ОНФ показал, что жители республики продолжают испытывать проблемы с получением льготных препаратов как через аптеки, так и стационары.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии 25 апреля проведет в Петрозаводске круглый стол по вопросам обеспечения льготных групп граждан и учреждений здравоохранения республики лекарственными препаратами. Готовя мероприятие, в котором примут участие представители органов исполнительной власти региона, в том числе министерства здравоохранения, органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения и общественных организаций, активисты ОНФ запустили в соцсетях опрос «Льготные лекарства в Карелии - Миф или Реальность?». Результаты Интернет-опроса неутешительные: у 94% респондентов на сегодняшний день есть проблемы с получением льготных препаратов. Причем не обеспечиваются вовремя лекарствами не только те льготники, которые получают препараты по рецептам через аптеки, но и те, кто получает такую помощь в стационарах.

Так, согласно исследованию 40,3% опрошенных обеспечиваются льготными препаратами в стационаре лечебного учреждения. У 67% из них есть проблемы с получением лекарств. Сроки ожидания препаратов у льготников разнятся. Более месяца ждут бесплатных лекарств 21,6 % респондентов, более трех месяцев – 20% опрошенных, а до 19,21% участников опроса препараты не дойдут уже на протяжении шести месяцев.

"Мы рассчитываем, что в нашем опросе примут участие как можно больше жителей Карелии, имеющих право на получение бесплатных препаратов. Нам нужна объективная картина с обеспечением льготных групп граждан и учреждений здравоохранения республики лекарственными препаратами на сегодняшний день. Поэтому, если вы относитесь к данной категории льготников, найдите минутку и ответьте, пожалуйста, на наши вопросы в соцсетях", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Наталья Вавилова.

Напомним, на днях Минздрав Карелии объяснил перебои с бесплатными лекарствами ужесточением требований к госзакупкам. И.о. первого заместителя министра здравоохранения Елена Кузьмичева ответила на жалобы жителей республики, которые имеют право на получение бесплатного инсулина, тест-полосок и других медикаментов, но не могут их получить в аптеках.

"Вы знаете прекрасно, как проходят механизмы закупки, знаете, как они ужесточились с этого года и знаете, что законодательство изменилось 27 декабря. Что и вызвало именно такую ситуацию. Но, поверьте, вызвало не только в Республике Карелия", - сообщила Кузьмичева.

По ее словам, "в настоящее время ситуация выравнивается", все льготники получат положенные им лекарства.

При этом представитель Минздрава отметила, что не всегда жалобы граждан соответствуют действительности.