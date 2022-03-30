Льготников Карелии оздоровят на 25 млн рублей

В Карелии на оздоровление льготников в санаториях выделено 25 миллионов рублей.

Фонд социального страхования в Карелии получил из федерального бюджета на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий в этом году 25 млн рублей. Об этом информирует региональное отделение Фонда.

На сегодняшний день заключены государственные контракты на приобретение 683 путевок. Почти 40% путевок были приобретены в санаторий «Белые ключи». Остальная часть путевок — в санатории Псковской области, Краснодарского края и Кабардино — Балкарской Республики.

Сообщается, что первые заезды жителей республики в санаторий «Белые ключи» начались в конце февраля. Планируется, что в этом году попасть в здравницы смогут около тысячи человек.

Ранее сообщалось, что город в Карелии попал в топ-3 популярных направлений для бронирования коттеджей на май.