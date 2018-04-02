Льготников при поступлении в первые классы может стать больше

Депутаты парламента Карелии предложили внести изменения в закон об образовании, которые увеличивают число семей, имеющих льготы при поступлении детей в первые классы школ.

Предложения депутатов содержатся в проекте обращения на имя министра образования РФ Ольги Васильевой.

Суть предложения заключается в том, чтобы в первоочередном порядке принимать в первые классы тех детей, чьи братья и сестры уже ходят в ту же школу.

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