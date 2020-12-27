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Льготную ипотеку надо прекращать, считает глава Сбербанка

Новости. Общество
09:19, 28 Декабря 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф высказался за то, чтобы не продлевать после 1 июля 2021 года программу льготной ипотеки, позволяющую приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5%.

Свое мнение он выразил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Из нее надо выходить, безусловно. Когда выходить – вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать", — сказал Греф.

Глава Сбербанка также сообщил о подготовке предложений Банку России и Минфину о том, как завершить программу, чтобы это было не сильно ощутимо для участников рынка и потребителей. По словам банкира, обсуждения состоятся уже после Нового года.

Почему он против продления программы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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