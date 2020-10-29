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Льготную ипотеку под 6,5% годовых продлили до июля 2021 года

Новости. Экономика
18:59, 29 Октября 2020
фото: Баренц Групп
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Российское правительство на этой неделе продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Отличную новость сообщили российские власти для тех, кто хочет приобрести квартиру в рамках ипотечной программы "Господдержка 2020", - программа продлена до 1 июля 2021 года.

Как рассказали в компании "Баренц Групп", которая является одним из крупнейших застройщиков в Петрозаводске и Карелии, сейчас более 90% всех ипотечных кредитов выдаются именно по этой программе.

Приобрести квартиру с помощью господдержки вы можете в любом жилом комплексе "Баренц Групп". Банки-партнеры компании предоставляют процентную ставку по данной программе от 6,5% и ниже. "Баренц Групп" строит дома практически во всех районах Петрозаводска.

Рассчитать ежемесячный платеж по ипотеке и узнать все преимущества жизни в жилых комплексах "Баренц Групп" можно по телефону: 331-331 или на сайте barenz.group.

Как рассказали в строительной компании "Баренц Групп", первая клиентка в Петрозаводске получила льготную ипотеку на приобретение двухкомнатной квартиры в ЖК "Свиристель" на Кукковке, в банке "ВТБ".  Это произошло в конце апреля, - Вероника даже не ожидала, что получит в банке льготную ипотеку под 6,5%. Для нее это оказалось сюрпризом. Вероника стала дольщиком в жилом комплексе "Свиристель" на Кукковке. Она приобрела двухкомнатную квартиру в строящемся доме, который будет сдан в июне 2021 года.

С начала действия льготной ипотеки в компании "Баренц Групп" ею воспользовались уже сотни клиентов, которые приобрели квартиры в новых  жилых комплексах.

Подробная информация есть на сайте компании и в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик  ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/

Услуга предоставляется ПАО "ВТБ", генеральная лицензия банка №1000 от 08.07.2015 г. Процентная ставка 6,5% субсидированная государством, предоставляется заёмщикам ипотечных кредитов, оформленных по договору долевого участия в строительстве. Список застройщиков, работающих по государственной программе субсидирования ипотечных кредитов, - на сайте ПАО "ВТБ".

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.  Условия действительны на 22.04.2020 г.

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