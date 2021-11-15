Льготные кредиты агропромышленному комплексу Карелии в 2021 году почти достигли 1 млрд рублей

Предприятия агропромышленного комплекса Карелии в 2021 году получили льготные кредиты по ставке не более 5% годовых на общую сумму 930 млн рублей.

Как сообщили в Минсельхозе республики, это рекордная сумма за последние 5 лет. Всего за этот период объем привлеченных кредитов составил 2,5 млрд рублей.

Деньги ушли на приобретение кормов, рыбопосадочного материала, молодняка сельскохозяйственных животных, ГСМ, минеральных удобрений и других материально-технических ресурсов, сельскохозяйственной техники и оборудования.