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Льготные кредиты агропромышленному комплексу Карелии в 2021 году почти достигли 1 млрд рублей

Новости. Экономика
16:02, 22 Декабря 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Предприятия агропромышленного комплекса Карелии в 2021 году получили льготные кредиты по ставке не более 5% годовых на общую сумму 930 млн рублей.

Как сообщили в Минсельхозе республики, это рекордная сумма за последние 5 лет. Всего за этот период объем привлеченных кредитов составил 2,5 млрд рублей.

Деньги ушли на приобретение кормов, рыбопосадочного материала, молодняка сельскохозяйственных животных, ГСМ, минеральных удобрений и других материально-технических ресурсов, сельскохозяйственной техники и оборудования.

 

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