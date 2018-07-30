Льготные кредиты на покупку авто будут выдавать до 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, продлевающее программу льготного кредитования при покупке автомобилей на 2018-2020 годы.

Документ также утверждает дополнительные льготы при автокредитовании для жителей Дальнего Востока, пишет auto.mail со ссылкой на ТАСС. Общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей.

В целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в Дальневосточном федеральном округе, увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.

В пояснительной записке отмечается, что данные решения позволят реализовать по механизму льготного кредитования в 2018 году около 45 тыс. машин, в том числе 5,8 тыс. — в Дальневосточном федеральном округе.