Льготные микрозаймы помогут малому и среднему бизнесу Карелии выстоять в условиях санкций

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия для поддержки бизнеса в условиях санкций разработал новые льготные программы, расширил возможности предоставления поручительств и кредитных каникул.

Например, новые возможности появились для карельских производителей продукции, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Они получат государственную финансовую поддержку на пополнение оборотных средств по программе «ВЭД». Эта программа разработана Фондом совместно с правительством Карелии для поддержки промышленных предприятий, которые отправляют свою продукцию на экспорт или используют импортные комплектующие, оборудование и сырье.

Кроме того, новая программа «Надежный партнер» адресована предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в Фонде не менее 12 месяцев. Они имеют возможность получить микрозаймы без залогового обеспечения.

О других мер поддержки бизнеса Карелии читайте в статье «Льготные микрозаймы помогут малому и среднему бизнесу выстоять в условиях санкций».