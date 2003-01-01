В Госдуме рассказали о льготах и мерах поддержки для граждан России

Информацию о существующих в России льготах и мерах поддержки подготовили в Госдуме.

В ведомстве составили список льгот и мер поддержки, о которых могут не знать жители . Так, улучшить жилищные условия можно без лишних трат, сообщили в Госдуме.

— Семьям с двумя и более детьми предоставляется льгота по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости для улучшения жилищных условий. Для этого необходимо, чтобы новое жилье было приобретено в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года. Также должны быть соблюдены условия по площади и кадастровой стоимости: новая квартира должна быть больше, а кадастровая стоимость проданной — не превышать 50 млн рублей.

Дети до трех лет, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет имеют право на бесплатные лекарства. Перечень препаратов утверждается ежегодно. Рецепт на их получение может выписать педиатр в поликлинике, а получить препараты можно в любой аптеке, работающей с льготными рецептами.

Ряд категорий граждан имеет право на освобождение от уплаты налога на имущество. К ним относятся пенсионеры, инвалиды I и II групп, военнослужащие, лица предпенсионного возраста, участники специальной военной операции и члены их семей. Льгота предоставляется на один объект каждого вида: одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Для получения льготы необходимо подать заявление и документы в налоговый орган или МФЦ. Если этого не сделать, налоговая служба может предоставить льготу автоматически на основе имеющихся у нее данных.

— Пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп и дети-инвалиды не должны платить земельный налог с шести соток. Его начислят только с превышения этой площади, - уточнили в Госдуме.

Любой гражданин России, уплачивающий НДФЛ, имеет право на налоговый вычет — возможность вернуть или не платить часть подоходного налога. Существуют вычеты на покупку жилья и уплату процентов по ипотеке, на платное лечение и образование, занятия спортом, на детей, а также пожертвования и инвестиционные вычеты.

Ранее стало известно, что одной категории граждан в России расширят льготы на жилье. Военнослужащие с детьми-инвалидами смогут получить жилье вне очереди даже после совершеннолетия такого ребенка.