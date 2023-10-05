Прожорливый рагий-сыщик атаковал деревья на кладбище в Сортавальском районе

Жители знаменитого поселка пожаловались в Россельхознадзор на большое количество сухих деревьев на кладбище в местечке Ханки.
В республиканское Управление Россельхознадзора обратились жители поселка Рускеала Сортавальского района с жалобой на большое количество сухих деревьев на кладбище в местечке Ханки. Особую тревогу инспекторов вызвало то, что кладбище расположено на землях лесного фонда.
Сотрудники надзорного ведомства взяли образцы растений и личинки насекомого с поврежденных деревьев для проведения исследований.
По результатам исследований в коре растений обнаружены множественные ходы насекомых семейства короедов. Личинка насекомого идентифицирована как рагий-сыщик или рагий ребристый. Насекомое не является карантинным объектом, а значит, сухие деревья на рускеальском кладбище не представляют опасности для фитосанитарного благополучия территории.
Однако жук негативно влияет на лесные насаждения и создает потенциальную угрозу заготовкам древесины. С учетом большого значения лесной отрасли для экономики региона и чтобы предотвратить распространение вредителей леса Роспотребнадзор Карелии направил все материалы в Минприроды республики.
Проблема будет решаться на региональном уровне, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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