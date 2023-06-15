Личинки мух из Карелии впечатлили участников ПМЭФ, считает глава Минэка республики

Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев представил на экономическом форуме производственный потенциал региона.

Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на телеграм-канал главы Минэка республики Олега Ермолаева.

«Неожиданно, но карельские личинки мухи «Черная львинка» произвели большое впечатление на участников ПМЭФ», - написал министр.

Для чего в республике используют личинок мух, знает «Московский комсомольц в Карелии».