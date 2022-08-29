Личинок мух в Карелии накормили зефиром и красной икрой (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как работает недавно открытый в Петрозаводске завод по переработке органических отходов с помощью личинок мух.

Во время визита на предприятие он посмотрел, как личинки мух Черная львинка поедают отходы, превращая их в удобрение для почвы.

«Это личинки мух, они невероятные трудяги и — по совместительству — основные работники первого в республике завода по переработке органических отходов. Хлеб, овощи, молочные продукты — а при мне они поглощали зефир — любой органический мусор личинки Черной львинки едят с удовольствием. Продукт переработки личинок — зоогумус. Это отличное удобрение для почвы. А сами личинки — незаменимая белковая добавка в корм животным для повышения их иммунитета, аппетита и роста», — написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.

На видеозаписи с завода видно, что в рацион личинок входят еще и бутерброды с красной икрой.





Открытие завода состоялось благодаря льготному займу в размере 10 млн рублей из республиканского Фонда венчурных инвестиций. Продукцию предприятия готовы покупать российские комбикормовые заводы. Завод готовится к расширению мощностей.



«Будем помогать — поручил коллегам оказать поддержку предпринимателю. Проект Сергея — интересный, инновационный и удачный пример импортозамещения», — добавил Парфенчиков.