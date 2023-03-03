Личная страница ВКонтакте мэра Петрозаводска стала главной «книгой жалоб» для населения

Жители Петрозаводска предпочитают писать жалобы и другие обращения в адрес властей, в основном, на личной странице ВКонтакте главы города Владимира Любарского.
Это следует из статистики обращений, приведенной в проекте отчета мэра о работе администрации за 2022 год.
За год в адрес администрации поступило более 13 тыс сообщений граждан, требующих, по мнению мэрии, реакции властей. Из них — 7133 обращения поступили на личную страницу Любарского.
Другими каналами связи воспользовалось намного меньше жителей. В системе «Инцидент-менеджмент» зарегистрировано 3194 обращения, в сервисе «Народный контроль Республики Карелия», — 1545, «ГОСУСЛУГИ» — 1229.
Все эти обращения систематизируются и направляются специалистам для подготовки ответов, следует из отчета.
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