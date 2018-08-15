"Личный кабинет" МегаФона: прозрачные расчеты и удобное управление услугами

Самообслуживание – это удобно: многие вопросы можно решить в считанные минуты (или даже секунды) и в любом месте.

Именно поэтому МегаФон предлагает своим абонентам сервис "Личный кабинет", доступный с компьютера или мобильного устройства. Расскажем тем, кто еще не начал им пользоваться, о пяти главных плюсах этого удобного сервиса.

Получаем отчет о каждой копейке

"Как тратятся деньги на моем мобильном счете?" – этот вопрос волнует каждого абонента. С "Личным кабинетом" все просто: можно заказать детализацию за любой период. С точностью до копейки будете знать, какую сумму потратили на услуги связи (и на какие именно), и сколько осталось. Детализацию можно просто посмотреть на сайте – или отправить себе на электронную почту.

Считаем остатки по пакетам

Прямо на главной странице "Личного кабинета" есть информация об остатках по всем пакетам. Сразу понятно, хватит ли минут и интернет-трафика до конца месяца или в период поездки по стране и не нужно ли подключить что-либо дополнительно.

Управляем услугами

Подключать и отключать услуги можно многими способами: в салонах (но туда нужно идти), через контакт-центр (но ответа оператора нужно некоторое время ждать), путем отправки SMS или USSD-запроса (но при таком способе не видно, сколько услуг в целом подключено на вашем номере). "Личный кабинет" позволяет сделать то же самое быстро, без всякой очереди, а главное, все подключенные услуги собраны вместе – тут же видна и информация об абонентской плате. Всего один клик – и услуга отключена. Подключить новую так же просто: выбираете из полного перечня – и "кликаете".

Пополняем счет

Пользователю "Личного кабинета" нет необходимости искать салон оператора или терминал для оплаты услуг: пополнить баланс можно с банковской карты или электронными деньгами. Плюс – настроить автоплатеж, чтобы всегда оставаться на связи.

Задаем вопросы – получаем ответы!

Чтобы узнать, как поступить в том или ином случае (например, как изменить тариф), достаточно зайти в "Личном кабинете" в специальный раздел "Поддержка". Ответы на самые распространенные вопросы там найдутся в готовом виде.

И напоследок: "Личный кабинет" – это бесплатный сервис для всех абонентов МегаФона. При его использовании трафик также бесплатный: интернет на вашем тарифе или опции не расходуется дома и в поездках по России (за исключением Республики Крым и г. Севастополь). А в поездках по миру трафик в приложении оплачивается по роуминговому тарифу, поэтому рекомендуем для экономии пользоваться "Личным кабинетом" по Wi-Fi. Загрузить приложение можно в App Store, Google Play и Windows Store.

Подключайте – для максимального комфорта!

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