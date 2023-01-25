Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46

Личный опыт: диспансеризацию в Карелии можно пройти быстро и без очередей

Новости. Общество
14:42, 31 Января 2023
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новости партнеров

Почему сегодня стоит прислушаться к врачам и пройти диспансеризацию в своих поликлиниках.

«Вскрытие покажет», — частенько говорим мы, когда нас спрашивают о состоянии здоровья. Используем черный юмор, оправдывая отсутствие времени и сил на прохождение обследований. Но когда на неделе узнаешь о смерти сразу двух своих знакомых, одноклассника и коллеги, становится не до шуток. «Как умер? Ему столько же лет, как и мне. И он вроде не болел. По крайней мере, не жаловался на здоровье», — ведешь беседы с теми, кто принес печальные вести. И вроде бы это должно заставить тебя задуматься о своем состоянии здоровья, подвигнуть наконец дойти до поликлиники, но увы… Работа, домашние дела и заботы затягивают тебя в «болото» повседневной реальности. И чтобы не говорили врачи о необходимости своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию особенно тем, кому за 40 лет, нам кажется, что это трудозатратно и нереально. А зря. Проверила на своем личном опыте: диспансеризацию можно пройти довольно быстро и без очередей.

Подробнее читайте здесь в материале «Болезни нас не пожалеют».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2023, 00:10
Стало известно точное время, когда полезнее всего ложиться спать
26.01.2023, 10:55
Стал известен город Карелии с самым высоким уровнем радиации
26.01.2023, 13:53
ФСБ нагрянула с обысками в районную больницу Карелии
24.01.2023, 22:00
Три человека погибли в очередной смертельной аварии на трассе в Карелии
27.01.2023, 10:23
Молодая врач скоропостижно скончалась в Петрозаводске
29.01.2023, 10:16
«От 30 до 60% пациентов умирают»: глава Минздрава Карелии рассказал об опасных заболеваниях

Чтиво

30.01.2023 18:46
Уроки выживания
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.