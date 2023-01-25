Личный опыт: диспансеризацию в Карелии можно пройти быстро и без очередей

Почему сегодня стоит прислушаться к врачам и пройти диспансеризацию в своих поликлиниках.

«Вскрытие покажет», — частенько говорим мы, когда нас спрашивают о состоянии здоровья. Используем черный юмор, оправдывая отсутствие времени и сил на прохождение обследований. Но когда на неделе узнаешь о смерти сразу двух своих знакомых, одноклассника и коллеги, становится не до шуток. «Как умер? Ему столько же лет, как и мне. И он вроде не болел. По крайней мере, не жаловался на здоровье», — ведешь беседы с теми, кто принес печальные вести. И вроде бы это должно заставить тебя задуматься о своем состоянии здоровья, подвигнуть наконец дойти до поликлиники, но увы… Работа, домашние дела и заботы затягивают тебя в «болото» повседневной реальности. И чтобы не говорили врачи о необходимости своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию особенно тем, кому за 40 лет, нам кажется, что это трудозатратно и нереально. А зря. Проверила на своем личном опыте: диспансеризацию можно пройти довольно быстро и без очередей.

Подробнее читайте здесь в материале «Болезни нас не пожалеют».