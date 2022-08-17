Личный опыт: как сэкономить на сборе ребенка в школу в Петрозаводске

Цены на школьные принадлежности в Карелии резко выросли в этом году, но есть способы, как сэкономить.

Сколько стоит собрать ребенка в первый класс, имея запас времени и возможность заказать вещи в интернет-магазинах? Журналист «Столицы на Онего» обратился к собственному опыту — в нынешнем году он собирал в первый класс дочь, которая пойдет в одну из школ Петрозаводска.

- Собирать ребенка мы начали заранее, так как предполагали, что цены непосредственно перед 1 сентября могут вырасти. При этом, сравнивая цены на набор вещей для первоклассника в обычных магазинах и на маркетплейсах, сразу обратили внимание, что заказывать в интернете дешевле. Опыт интернет-заказов у нас уже был, время, необходимое на то, чтобы товар дошел до нашего города — тоже. Поэтому можно сказать, что собирали мы нашу первоклассницу в школу, главным образом, через интернет.

Из вещей был заранее куплен ранец — еще в ноябре 2021 года мы приобрели его в обычном магазине за 700 рублей. Ранец качественный и должен был стоить дороже, но, очевидно, в тот момент был «не сезон», и хорошая вещь досталась нам по низкой цене. Неделю назад мы увидели такой же ранец в магазине — он стоил 2,8 тысячи рублей.

Все остальное заказывалось на интернет-площадках в июле и августе. Прежде всего одежда – за нее пришлось выложить чуть более 2 тысяч рублей. Всего мы приобрели 5 наименований одежды — блузы и водолазки, а также четыре пары обуви, ботинки, балетки и кроссовки, общей стоимостью 3 тысячи рублей.

Подробнее читайте в материале «Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт».