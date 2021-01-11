Лидер группы "Руки вверх" о Карелии: "О лучших рождественских каникулах и мечтать нельзя было"

Певец и музыкант Сергей Жуков вместе с семьей вновь отдыхает в карельских лесах.

Лидер группы "Руки вверх", побывав в Карелии летом, тогда же запланировал и зимний отдых в нашей республике. И как он признался на своей странице в Instagram, он нисколько не пожалел, что выбрал именно это направление.

"Большая компания, в составе которой не только вся наша семья, но и семьи крёстных, суровые погодные условия, бесконечные белоснежные зимние покрывала, снегоходы и счастливые дети, что может быть лучше? Мы наслаждаемся каждым мгновением! Мы почти все время проводим на улице, в морозные ясные дни солнце светит очень ярко, все вокруг блестит и сияет, а прозрачный морозный воздух затрудняет дыхание и щиплет за нос", - пишет певец.

Сергей вместе с сыном Энджелом ездили на рыбалку на снегоходах по замёрзшему озеру.

"Возвращались уже ночью, в полной темноте, освещая лёд фарами. Это было потрясающе! Впервые я был в таких экстремальных условиях с сыном! Эх, друзья, о лучших Рождественских каникулах и мечтать нельзя было!" - восхищается Карелией музыкант.

Напомним, прошлым летом Сергей Жуков рассказывал о своем путешествии по Карелии в Instagram. Он собирал грибы, ездил на рыбалку, посетил многие достопримечательности республики.