Лидер карельских эсэров получил пост заместителя председателя комитета в парламенте

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Карелии, депутат Ройне Изюмов назначен на должность зампредседателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению парламента республики.

Решение было принято сегодня на заседании Законодательного собрания.

Кандидатуру Изюмова представила депутатам председатель комитета Анна Лопаткина

«В связи с достаточно большим количеством вопросов, которые входят в компетенцию комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, предлагаю кандидатуру Изюмова Ройне Лауревича на должность заместителя председателя комитета», — сказала Лопаткина.

Изюмов станет вторым замом председателя. Эта должность появилась в структуре комитета одновременно с его назначением.

Ранее карельские эсэры выдвинули своего однопартийца Андрея Рогалевича кандидатом на пост главы Карелии.