Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»

Иностранцы, приезжающие в Карелию, будут обязаны оформить цифровой профиль

Ключевые инициативы партии «Новые люди» нашли отражение в указе, подписанном Президентом Владимиром Путиным. Документ утверждает новую концепцию миграционной политики до 2030 года, которая предусматривает усиление цифрового контроля за въезжающими в Россию и меры по расселению районов с высокой концентрацией мигрантов.

По словам лидера партии Алексея Нечаева, в основу документа легли предложения «Новых людей», в частности — система «Мигрант ID». Её аналоги уже начали внедрять в отдельных регионах: с 1 сентября цифровой учёт мигрантов действует в Москве и Московской области, а с лета 2026 года обязательные цифровые профили заработают по всей стране.

Новая система предназначена не просто для перевода документов в электронный вид. Она позволит отслеживать реальное место работы и проживания мигрантов, а также уровень их доходов. Нарушение миграционного законодательства будет приводить к депортации.

Отдельным пунктом концепции прописано ограничение пребывания в стране для родственников мигрантов, которые не учатся и не работают.

«Это полностью совпадает с нашей концепцией: стране нужны люди, которые трудятся и вносят вклад в экономику», — пояснил Алексей Нечаев.

Особое внимание в документе уделено мерам по регулированию численности мигрантов в разных районах. Партия «Новые люди» уже внесла в Госдуму законопроект, позволяющий регионам устанавливать допустимую долю иностранцев в каждом районе. При превышении этого уровня будет вводиться запрет на сдачу жилья в аренду мигрантам.

«Мигрант ID „Новых людей“ принят на уровне указа — это важный шаг. Дальше — реализация в регионах и контроль на местах. Всё это отвечает запросу миллионов людей на умную миграционную политику», — подвел итог Алексей Нечаев.