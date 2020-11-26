Лидер профсоюзов Карелии: "Будем добиваться достойных выплат для отправленных в простой из-за ковида"

Переизбранный председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков рассказал о планах на будущее.

Илья Косенков, который является лидером профсоюзов с конца 2010 года, вновь избран председателем Союза. 29 отчетно-выборная конференция с голосованием прошла в заочном формате. За Косенкова проголосовали 54 делегата, двое высказались против, трое воздержались.

"Коллегиальным органом мы решили, что проводить конференцию в зале нельзя. Многие болеют, половина делегатов 60 +. Проведение конференции в Zoom для 80-ти делегатов, которые должны рассмотреть 23 вопроса, было также затруднительно. Поэтому мы воспользовались законом, в соответствии с которым конференцию можно проводить заочно. На оргкомитетах разработали бюллетень и выложили в интернет все документы конференции", - рассказал Илья Косенков.

По словам лидера профсоюзов, 2/3 делегатов пришли проголосовать в Петрозаводске, заполнив свои бюллетени с 23 вопросами. Часть делегатов из районов не смогла выехать по объективным причинам и отправила документы по электронной почте.

"Как только произойдет спад пандемии, мы проведем внеочередную конференцию. Пригласим всех активистов, с которыми работали в течение пяти лет. Подведем итоги, пообщаемся. Люди очень этого ждут. На конференции нам предстоит внести дополнения и изменения в Устав организации. Такую задачу перед нами ставит ФНПР. Вносить изменения в Устав в заочной форме нельзя", - уточнил председатель Союза.

Илья Косенков поделился планами на ближайшее будущее. Лидер профсоюзов, надеется, что в течение месяца организация подпишет с правительством республики трехстороннее соглашение о выплате "северных" молодежи во внебюджетной сфере.

"Второй глобальный вопрос – мы настаиваем на том, чтобы работникам, отправленным в простой из-за пандемии, выплачивали 2/3 от среднемесячного заработка или прожиточного минимума, а не 2/3 от оклада. Очень часто у людей зарплата 25 тысяч, а оклад всего 5-7 тысяч. В простое человек формально находится на работе и не может получить пособие по безработице. Как в период ковида жить на 5-7 тысяч рублей в месяц?" – сказал председатель Союза организаций профсоюзов Карелии.