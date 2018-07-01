Лидер профсоюзов Карелии после победы сборной РФ попросил работодателей не наказывать за опоздания

Лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков после победы сборной России по футболу попросил работодателей не наказывать сотрудников за опоздания.

Футболисты сборной России в воскресенье в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

"В очередной раз мы показали миру, как русские до конца умеют держать натиск, чтобы в итоге вырвать победу! Как председатель профсоюзов хотел бы обратится к стороне работодателей, точнее к каждому работодателю с просьбой не наказывать завтра работников за опоздания, а ещё лучше - дать завтра сем внеочередной выходной", - написал "ВКонтакте" Илья Косенков.