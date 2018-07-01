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Новости. Общество
22:21, 01 Июля 2018

Лидер профсоюзов Карелии после победы сборной РФ попросил работодателей не наказывать за опоздания

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Лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков после победы сборной России по футболу попросил работодателей не наказывать сотрудников за опоздания.

Футболисты сборной России в воскресенье в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

 

"В очередной раз мы показали миру, как русские до конца умеют держать натиск, чтобы в итоге вырвать победу!  Как председатель профсоюзов хотел бы обратится к стороне работодателей, точнее к каждому работодателю с просьбой не наказывать завтра работников за опоздания, а ещё лучше - дать завтра сем внеочередной выходной", - написал "ВКонтакте" Илья Косенков.

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