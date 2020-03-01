Лидеру "справедливороссов" Карелии грозит штраф за нарушение правил агитации

Наблюдатели фиксируют нарушения на выборах в горсовет Сортавалы.

Председателю совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмову грозит административная ответственность за нарушение правил агитации на выборах в городской совет Сортавалы.

Как сообщили "Столице на Онего" общественные контролеры за ходом голосования, лидер карельских "справедливороссов" объезжал 1 марта избирательные участки и раздавал членам участковых избирательных комиссий свои визитки с партийной символикой. В итоге Изюмову пришлось давать объяснения в полиции, после чего партийный функционер предстал перед судом.

Однако это далеко не единственное нарушение, выявленное общественными контролерами на выборах в Сортавале. Они также обнаружили в документах на Интернет-сайте Центральной избирательной комиссии Карелии, что один из кандидатов в депутаты горсовета Александр Юдов, баллотирующийся от ЛДПР, одновременно является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, что, по их мнению, противоречит федеральному законодательству.

Однако в Центральной избирательной комиссии Карелии никакого нарушения в этом не усматривают, так как кандидат баллотируется в одном округе, а членом комиссии является в другом.

Как считает известный карельский политолог Олег Реут, который следит сейчас за ходом голосования в Сортавале, число нарушений свидетельствует о реальной политической конкуренции на этих выборах. "Борьба идет жесткая", - констатировал политолог.

Напомним, на 15 депутатских мандатов в Сортавале претендуют 45 кандидатов. По 14 из них выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвуют также два самовыдвиженца.

Прежний депутатский корпус в Сортавале был распущен властями Карелии в декабре, а формальным поводом для этого послужил "факт непроведения советом Сортавальского городского поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд", установленный судом. Однако роспуску горсовета предшествовал местный политический кризис, вызванный намерениями республиканского руководства объединить Сортавальское городское поселение с соседним Хелюльским.