Лидеры мнений Карелии расшифровали тайное послание отчета главы

«Столица на Онего» попыталась понять, почему формат отчета был именно таким и какие главные вызовы в нем прозвучали.

С ежегодного отчета главы Карелии перед депутатами Заксобрания о работе регионального правительства прошла уже неделя. За это время о нем прозвучало немало мнений. Критики упрекают Артура Парфенчикова в оторванности от реальности. Сторонники главы парируют, что достижений действительно немало, а проблемы хоть и есть, но это больше вопрос не к главе, а к влиянию внешних факторов.

Однако все отмечают измененный формат отчета. Главное отличие: в нем появились не только итоги далекого уже 2024 года, но и поручения и задачи новому правительству на 2025 год. То есть отчет приобрел признаки послания.

То есть проблемы в выступлении главы стали поручениями. Их мы упомянем ниже. В этом, к слову, и есть скрытые посылы и вызовы, которые наше издание при поддержке представителей карельского истеблишмента попыталось увидеть. Подробнее читайте в нашем материале.