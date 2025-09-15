Лидеры общественного мнения съездили в блог-тур с Избиркомом Карелии

Общественные наблюдатели-блогеры своими глазами посмотрели, как организован процесс голосования, и поделились впечатлениями с подписчиками

12-14 сентября в Республике Карелия прошли муниципальные выборы. В 11 районах и округах республики выбирали депутатов и глав поселений. В том, что избирательный процесс проходит максимально открыто и легитимно, убедились карельские общественные наблюдатели-блогеры.

В первый день муниципальных выборов участники блог-тура посетили Избирком Карелии в момент старта голосования. С блогерами встретились и пообщались Председатель и Секретарь регионального избиркома Алексей Бахилин и Григорий Футрик.

«Мы сознательно выбрали такой формат. Блогеры — это современные проводники между властью и обществом. Мы хотели, чтобы блогеры посмотрели, как работают избирательные участки, как организован процесс, и рассказали об этом простым, свободным языком в своих социальных сетях», — отметил председатель Избиркома Карелии Алексей Бахилин.

В этот же день участники блог-тура посетили территориальные и участковые избирательные комиссии в Медвежьегорском муниципальном округе. В режиме реального времени блогеры смогли увидеть, как организован процесс голосования и наблюдения за выборами.

«Мне сегодня с другой стороны открылась выборная часть. Обычно я приходила на участки и голосовала как избиратель, а сегодня увидела процесс. Я поменяла систему своего внутреннего восприятия выборов», — сказала Светлана Бондаренко, волонтер «Движения Первых» после посещения избирательных участков.

Блогеры смогли пообщаться с членами участковых комиссий, узнать больше о работе наблюдателей на участках и задать вопросы. Председатель территориальной избирательной комиссии Медвежьегорского района Елена Деревягина наглядно показала, и дистанционно с помощью Д. Г. Такая возможность есть у жителей Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского районов.

«Своей достаточно большой аудитории я хочу рассказать, что выборы проходят открыто. Сама много раз работала на выборах. Самое важное, что всё продумано так, чтобы любой мог проголосовать. Это и работа комиссий в труднодоступных местах, и ДЭГ. А если человек заболел или не может явиться на участок сам по показаниям здоровья, к нему придут домой, чтобы обеспечить право голоса», — сказала участница блог-тура, шеф-повар Анастасия Сталевская.

В рамках блог-тура блогеры также посмотрели достопримечательности Медвежьегорска и побывали на месте съемок советского фильма «Любовь и голуби».