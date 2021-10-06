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Лидия Суворова: избрав Элиссана Шандаловича спикером, депутаты парламента Карелии выбрали стабильность и последовательность

Новости. Общество
14:15, 06 Октября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутат Законодательного собрания Карелии, председатель правления карельского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Лидия Суворова прокомментировала переизбрание Элиссана Шандаловича на должность председателя карельского парламента.

«Я думаю, что выбор был сделан осознанно. Дело в том, что мы все знаем в республике, что у Элиссана Владимировича богатый опыт работы. Он был депутатом Законодательного собрания, возглавлял парламентский Комитет по здравоохранению, затем был спикером Законодательного собрания. То есть он прошел все ступени законодательной работы в Карелии. И очень важно, что человек готов работать. У него уже есть видение, есть практика, опыт работы с федеральными структурами, с парламентской Ассоциацией Северо-Запада, что очень важно для Карелии», - сказала Лидия Суворова.

«Депутаты сделали выбор за стабильность, за последовательность. Мы уже проходили те времена, когда постоянно меняются люди, и понимаем: чтобы человек мог принимать какие-то решения, помогать, решать очень важные для республики вопросы, для этого нужно время, а Элиссан Владимирович Шандалович прошел все эти этапы. Я думаю, что выбор сделан правильно», - отметила парламентарий.

Напомним, 6 октября депутаты Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва на первом заседании избрали Элиссана Шандаловича председателем карельского парламента.

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