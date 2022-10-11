Ликеро-водочный завод в Петрозаводске ищет купажистов

Компания «АлкоВорлд» 20 октября проведет ярмарку вакансий в Петрозаводске, сообщили в управлении труда и занятости.

В четверг, 20 октября, ООО «АлкоВорлд» будет набирать персонал. Ликеро-водочной компании требуются слесари, кочегары, операторы, грузчики и купажисты.



В этот же день в Костомукше ярмарку вакансий проведет одна из строительных компаний, в Лоухском районе сотрудников будет искать управляющая компания «Жилцентр». А в Сегеже потенциальных сотрудников будут ждать в местном ЦБК.



В Медвежьегорске 25 октября желающие смогут трудостроиться помощниками машиниста электровоза. На следующий день в Питкяранте понадобятся полицейские.



В Сортавале до конца октября пройдут три ярмарки: 20 октября для рестораторов ООО «Сердоболь», 21-го — для отдела вневедомственной охраны, а 24 октября для дробильно-сортировочного завода. Последнее предприятие ищет механиков, мастеров, водителей и слесарей.



В двух районах Карелии запланированы ярмарки вакансий для учащихся. 24 октября — в Олонце с участием средней школы № 2 и мегрегской школы, а 28 октября — в Пудоже с участием средней школы № 3. Подросткам предлагают вакансии подсобного рабочего на время каникул.



Получить подробную информацию о ярмарках можно в районных агентствах центра занятости населения.



Всего с начала года в республике прошли 360 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. Они проводились при участии таких крупных предприятий, как ЗАО «Холод Славмо», «Магнит», кондопожский ЦБК, «Пятёрочка», АО «ВАД».