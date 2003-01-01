Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

Свалку площадью более 1500 кубометров вдоль лесной дороги неподалеку от поселка Лоймола начали убирать еще осенью прошлого года.

О ликвидации свалки сообщает Минприроды Карелии.

— Если свалка обнаружена на неарендованной территории, то ее уборкой занимаются работники лесничества. Для уборки крупных свалок зачастую приходится привлекать дополнительные силы и средства, — отметила начальник Суоярвского центрального лесничества Наталья Калинина.

Так к уборке данной свалки в начале осени присоединился Карельский экологический оператор, помогая техникой расчищать крупные навалы, часть мусора работники лесничества убирали вручную. Однако ликвидировать свалку полностью до выпадения снега не удалось, оставалось расчистить еще порядка 500 куб. м.

В октябре этого года КЭО возобновил уборку — вывез больше половины оставшихся отходов. Затем к уборке также подключился ПМУП Автоспецтранс — в начале ноября предприятие вывезло порядка 120 куб. м. мусора из леса. А после этого работники Вегарусского, Райконкосского и Пийтсиекского участковых лесничеств провели ручную доуборку оставшегося мусора.

