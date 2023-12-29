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Лиминчук: «Коммунальные системы Карелии с честью проходят испытание продолжительными низкими температурами»

Новости. Общество
18:02, 07 Января 2024
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Председатель профильного комитета Заксобрания республики высказался о работе системы ЖКХ в аномальные морозы.

Председатель комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания республики Леонид Лиминчук, прокомментировал работу коммунальщиков в период аномальных холодов. 

«Считаю, что коммунальные системы Карелии с честью проходят испытание продолжительными низкими температурами, — заявил депутат. — Мы не слышим об экстренных остановках котельных, лишь о локальных проблемах, в основном на внутридомовых сетях. Сейчас источники теплоснабжения работают без особых проблем».

По словам Лиминчука, все это стало возможным, благодаря модернизации систем в республике.

«Последний раз такие морозы стояли в 2000 годах, тогда это приводило к отключению целых городов и поселков. Вспомните, как размораживали Муезерский, Беломорск, Медвежьегорск.
Нынешние перебои в электроснабжении Прионежья — это проблема роста индивидуального жилищного строительства в пригороде Петрозаводска. Сетям требуется модернизация энергосистем и большая газификация домов граждан в качестве альтернативы электроснабжению», — отметил парламентарий.

Как заявил Лиминчук, в такие морозные дни энергетики и коммунальщики вынуждены работать постоянно и в тяжелейших условиях.

«Но радует хотя бы то, что они не сталкиваются с такими масштабными авариями, как раньше. Кроме того, важно, что котельные обеспечены топливом. В конце 90-х-00-х приходилось, что называется, топить их «с колес», - заключил председатель парламентского комитета. 

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