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Новости. Политика
12:41, 08 Ноября 2019
фото: karelia-zs.ru

Лиминчук: Нужно прекратить манипулировать вопросом о ветеранских выплатах

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Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал законопроект по увеличению ветеранских выплат.

"Нас опять пытаются втянуть в манипулятивную политику. Парламентский комитет отклонил законопроект о повышении выплат ветеранам труда на 300 рублей, - сказал депутат Лиминчук. - Давайте разберем, почему".

"Кто может входить в категорию "ветераны труда"? Это не только обычные бюджетники, но также ветераны ФСБ и МВД, пенсия у которых высокая, мы об этом знаем. И что предлагают те, кто разработал этот законопроект? Раскидать деньги бюджета и тем, кто нуждается и тем, кто не нуждается в этом? Зачем? Людям с хорошей пенсией эти 300 рублей погоды не сделают, с маленькой - тоже. Поэтому этот законопроект чистой воды популизм.

Тем более что правительство Карелии уже приняло меры по поддержке пенсионеров. Еще 1 ноября глава республики Артур Парфенчиков обратился к депутатам Заксобрания с просьбой внести изменения в Закон республики "О государственной социальной помощи". Сегодня разработан новый проект бюджета, который сохраняет свою социальную направленность и в нем предусмотрены выплаты всем пенсионерам, пенсия которых недотягивают до прожиточного минимума. На эти цели в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022г предусмотрено 816,7 млн рублей. Получателями станут действительно нуждающиеся люди, по подсчетам в Республике Карелия таких 32 тысячи человек. И эта сумма гораздо больше тех предложенных 300 рублей на одного пенсионера.

И как после этого можно говорить о том, что кто-то против ветеранов, уважаемых людей? Вам не стыдно? Глава берет на себя все политические риски, и, я думаю, его нужно поддержать и прекратить манипулировать этим вопросом".

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