Лиминчук объяснил свой уход из Корпорации развития Карелии

Депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук 19 марта работает последний в должности гендиректора Корпорации развития республики.

"Считаю, что все задачи, которые были поставлены, я выполнил. Перехожу на новое место работы", - сказал "Столице на Онего" Леонид Лиминчук.

Депутат пока держит в тайне новое место работы, но при этом уточнил, что "оно связано с экономикой".

Напомним, Леонид Лиминчук возглавил Корпорацию развития в мае 2017 года. До этого ее руководителем была Анна Позднякова.

Лиминчук родился 17 июня 1967 года в поселке Ветлужский Костромской области. С детства проживает в Карелии.

Образование высшее профессиональное, в 1992 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "лечебное дело", в 2016 году завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе менеджмента, Executive MBA (МВА для руководителей) по специальности "мастер делового администрирования".

В 2000-2016 годах прослушал курсы и программы в сфере менеджмента, управления проектами и эффективного производства в Литве, США, Финляндии, Китае, Дании и России. Свободно владеет английским языком. Воспитывает двух дочерей.