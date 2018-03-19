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Новости. Экономика
11:13, 19 Марта 2018

Лиминчук объяснил свой уход из Корпорации развития Карелии

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Депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук 19 марта работает последний в должности гендиректора Корпорации развития республики.

"Считаю, что все задачи, которые были поставлены, я выполнил. Перехожу на новое место работы", - сказал "Столице на Онего" Леонид Лиминчук.

Депутат пока держит в тайне новое место работы, но при этом уточнил, что "оно связано с экономикой".

Напомним, Леонид Лиминчук возглавил Корпорацию развития в мае 2017 года. До этого ее руководителем была Анна Позднякова.

Лиминчук родился 17 июня 1967 года в поселке Ветлужский Костромской области. С детства проживает в Карелии.

Образование высшее профессиональное, в 1992 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "лечебное дело", в 2016 году завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе менеджмента, Executive MBA (МВА для руководителей) по специальности "мастер делового администрирования".

В 2000-2016 годах прослушал курсы и программы в сфере менеджмента, управления проектами и эффективного производства в Литве, США, Финляндии, Китае, Дании и России. Свободно владеет английским языком. Воспитывает двух дочерей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2018-03-19 12:03:21
А какие задачи он выполнил? Перевез организацию из одного помещения в другое?
кир
2018-03-19 11:24:16
Бабулькам уколы в задницу делать не хотел, зачем учился на медика? И здесь быстро сообразил, что не его дело. А какое его? Деньги, потраченные на образование, надобно вернуть. Баба Валя из семнадцатого века закон не сделала.
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