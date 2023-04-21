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Линии электропередачи не место для игр и отдыха!

Новости. Общество
13:51, 09 Июня 2023
фото: © «Россети Северо-Запад»

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Карельский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает правила безопасности вблизи энергообъектов.

Провода и опоры стали неотъемлемой частью современного пейзажа, так что очень часто мы просто не замечаем их. Поэтому, отправляясь на прогулку, в лес за грибами-ягодами или на рыбалку, внимательно осмотритесь: любое случайное касание провода может быть смертельно! Вы думаете, что не коснетесь проводов?  Высокое напряжение способно убить, даже если вы находитесь в 8 метрах от провода.

Запомните: энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Каждый должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к опорам линий электропередачи, тем более не пытайтесь на них забраться. Это смертельно опасно!

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Электричество очень опасно! Чтобы не навредить себе и окружающим, нужно помнить:

  • Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током.
  • Нельзя открывать двери трансформаторных будок.
  • Нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.
  • Нельзя бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки. Нельзя запускать воздушных змеев или планеры около электроустановок и линий электропередачи.
  • Нельзя рыбачить вблизи линий электропередачи, чтобы не погибнуть, если удочка или леска заденут провода.
  • Нельзя залезать на опоры линий электропередачи.
  • Нельзя разжигать костры и складывать дрова, солому и другие легковоспламеняющиеся предметы вблизи линий электропередачи.
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