Липовецкий о "Бременских музыкантах": "Не станем делать копию того, что прекрасно сделано до нас"

Олег Липовецкий рассказал "Столице на Онего" о работе над мюзиклом "Бременские музыканты" в Музыкальном театре Карелии.

Несколько дней назад Музыкальный театр сообщил, что в новом театральном сезоне Олег Липовецкий - а он в последние годы почти не бывает в родном Петрозаводске - поставит на сцене "карельского Большого" спектакль "Бременские музыканты", в котором прозвучат всем нам с детства знакомые песни Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина.

В интервью "Столице на Онего" режиссер рассказал, какой будет постановка.

По задумке Олега Липовецкого, это будет семейный спектакль.

"Я определяю будущий спектакль как семейный. Мне интересно заложить в него два пласта: один – для детей, основанный на зрелищности, сюжете и простых понятиях, другой – для их родителей, основанный на идее, метафорах, подтекстах. Детям и родителям, я надеюсь, будет что обсудить после этого спектакля. И, конечно, там будет много юмора", - сказал он.

Будет ли это классическая постановка?

"Вопрос в том, что считать классикой, - отметил Липовецкий. - Если речь о музыке и текстах песен, то да. Зрители услышат любимые мелодии и стихи. Но звучание музыки будет современным. Мы не станем делать копию того, что и так уже прекрасно сделано до нас и доступно в видео- и аудиозаписях. Бесполезно копировать великое. Даже очень хорошая копия – всего лишь копия. Наши музыканты и артисты живут сегодня, а не в 1969 году, когда на экраны вышли "Бременские". Сегодня другое время, и мы его слышим по-другому. А раз по-другому слышим, то по-другому и играем. Время наполняет старые песни новыми смыслами. Либо возвращает им актуальность. И наша задача – передать это зрителю".

Отвечая на вопрос, про что будет его спектакль, режиссер сообщил:

"Про то же, про что и первоисточник. Помните, в мультфильме: хиппи, рок-н-ролл, романтика… И главные строчки главной песни: "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы"? Сегодня нет хиппи, но есть другие. А свобода – всегда свобода. Вот об этом".

Целиком интервью можно почитать вот здесь.