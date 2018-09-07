Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
09:50, 07 Сентября 2018
фото: Людмила Корвякова

Липовецкий о "Бременских музыкантах": "Не станем делать копию того, что прекрасно сделано до нас"

По теме

Дуэт из Карелии стали номинантами на премию Russian World Music Awards 2018
07.09.18 09:27
Дни Германии пройдут в Петрозаводске осенью
06.09.18 07:25
Пианист, которого в субботу ждут в Рускеале, сыграл на мусорной свалке
05.09.18 17:40
Все новости
Загрузка...

Олег Липовецкий рассказал "Столице на Онего" о работе над мюзиклом "Бременские музыканты" в Музыкальном театре Карелии.

Несколько дней назад Музыкальный театр сообщил, что в новом театральном сезоне Олег Липовецкий - а он в последние годы почти не бывает в родном Петрозаводске - поставит на сцене "карельского Большого" спектакль "Бременские музыканты", в котором прозвучат всем нам с детства знакомые песни Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина.

В интервью "Столице на Онего" режиссер рассказал, какой будет постановка.

По задумке Олега Липовецкого, это будет семейный спектакль.

"Я определяю будущий спектакль как семейный. Мне интересно заложить в него два пласта: один – для детей, основанный на зрелищности, сюжете и простых понятиях, другой – для их родителей, основанный на идее, метафорах, подтекстах. Детям и родителям, я надеюсь, будет что обсудить после этого спектакля. И, конечно, там будет много юмора", - сказал он.

Будет ли это классическая постановка?

"Вопрос в том, что считать классикой, - отметил Липовецкий. -  Если речь о музыке и текстах песен, то да. Зрители услышат любимые мелодии и стихи. Но звучание музыки будет современным. Мы не станем делать копию того, что и так уже прекрасно сделано до нас и доступно в видео- и аудиозаписях. Бесполезно копировать великое. Даже очень хорошая копия – всего лишь копия. Наши музыканты и артисты живут сегодня, а не в 1969 году, когда на экраны вышли "Бременские". Сегодня другое время, и мы его слышим по-другому. А раз по-другому слышим, то по-другому и играем. Время наполняет старые песни новыми смыслами. Либо возвращает им актуальность. И наша задача – передать это зрителю".

Отвечая на вопрос, про что будет его спектакль, режиссер сообщил:

"Про то же, про что и первоисточник. Помните, в мультфильме: хиппи, рок-н-ролл, романтика… И главные строчки главной песни: "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы"? Сегодня нет хиппи, но есть другие. А свобода – всегда свобода. Вот об этом".

Целиком интервью можно почитать вот здесь.

По теме

Дуэт из Карелии стали номинантами на премию Russian World Music Awards 2018
07.09.18 09:27
Дни Германии пройдут в Петрозаводске осенью
06.09.18 07:25
Пианист, которого в субботу ждут в Рускеале, сыграл на мусорной свалке
05.09.18 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2018-09-07 11:07:54
как же тяжело ему на чужбине. Бедненький, так переживает о стране.
Да куда вам приблизится, вам до Бременских музыкантов, как до Плутона на велосипеде.
Свободы им все мало.
Если спектакль в духе серебрениковщины, то это вредный спекталь
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2018, 06:40
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
05.09.2018, 20:40
Ученые выявили смертельную опасность популярного в России обезболивающего
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:00
Капитал
"Ярмарка новостроек": грамотный подход к выбору недвижимости
Впервые Ярмарка новостроек в Петрозаводске прошла 4 года назад.
Хоть три, хоть четыре 2
06.09.2018 12:42
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 7
05.09.2018 15:22
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 8
04.09.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:06
Без политики
"Сегодня нет хиппи, но есть другие, а свобода – всегда свобода"
Олег Липовецкий рассказал "Столице на Онего" о работе над мюзиклом "Бременские музыканты" в Музыкальном театре Карелии.
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
04.09.2018 09:54
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
архив чтиво

Медиа

"Важная тема" на ТНТ-ОНЕГО
06.09.2018 12:19
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»