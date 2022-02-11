Липовый юрист списал со счета молодого жителя Петрозаводска 45 тысяч рублей

Молодой петрозаводчанин искал юридическую помощь в интернете и остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 23-летнего жителя города. Молодой человек лишился 45 тысяч рублей после разговора по телефону.

Петрозаводчанин пояснил, что нуждался в квалифицированной юридической помощи, искал объявления. На одном из сайтов он оставил контактный номер телефона и через некоторое время с ним связался неизвестный.

Он представился юристом коллегии адвокатов из Москвы и сначала предложил обсудить оплату услуг. Для этого псевдоюрист вынудил петрозаводчанина сообщить ему данные банковской карты, а также коды, поступившие из банка в смс-сообщениях. Как только эта информация стала доступна, со счета молодого человека были списаны денежные средства — 45 тысяч рублей. На этом консультация прекратилась, телефон звонившего «юриста» через несколько минут оказался недоступным.

Полиция Карелии напоминает! Во избежание финансовых потерь от мошеннических действий никогда не сообщайте данные банковской карты и пароли к ней неизвестным! При получении и оплате онлайн-услуг проверяйте информацию о контрагенте заранее.