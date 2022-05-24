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Лиса дождалась остановки транспорта и аккуратно пересекла дорогу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:48, 25 Мая 2022
фото: кадр из видео

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Очевидцы запечатлели лисицу, разгуливавшую по Ключевой в час-пик.

Один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил видео лисицы, разгуливавшей по петрозаводскому микрорайону Ключевая. Судя по всему, встреча произошла 24 мая в 18.43 вечера.

Характерно, что лисица, хоть и пересекала Ключевское шоссе в неположенном месте, дождалась полной остановки транспорта и лишь затем пересекла проезжую часть.  Побежала рыжая гостья в строну парка «Каменный бор».

Ранее у аэродрома в Кеми водители заметили гуляющую возле трассы медведицу с медвежонком.

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