Лиса дождалась остановки транспорта и аккуратно пересекла дорогу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели лисицу, разгуливавшую по Ключевой в час-пик.

Один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил видео лисицы, разгуливавшей по петрозаводскому микрорайону Ключевая. Судя по всему, встреча произошла 24 мая в 18.43 вечера.

Характерно, что лисица, хоть и пересекала Ключевское шоссе в неположенном месте, дождалась полной остановки транспорта и лишь затем пересекла проезжую часть. Побежала рыжая гостья в строну парка «Каменный бор».

Ранее у аэродрома в Кеми водители заметили гуляющую возле трассы медведицу с медвежонком.