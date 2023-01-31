Лиса пришла на тренировку на стадион в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На стадионе «Спартак» спортсмены встретили лесную гостью.
В минувшую среду, 22 февраля, лису можно было встретить республиканском стадионе «Спартак».
«Вот такая красавица пришла к нам на тренировку. Удалось сделать фото!» - пишет петрозаводчанин Юрий Стародубцев на своей странице в соцсети.
Ранее сообщалось, лиса пришла за яблоками к дачникам под Петрозаводском.
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